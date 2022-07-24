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Yunanistan’da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı

Yunanistan itfaiyesi, ülke genelinde 22-23 Temmuz tarihleri arasında toplamda 53 noktada orman yangını çıktığını duyurdu.

24 Temmuz 2022 Pazar 13:53
Yunanistan’da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı

YUNANİSTAN, (DHA)

Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, “22-23 Temmuz arasında 53 orman yangını tespit edildi. Bunlardan birçoğuna yeni başlamışken müdahale edildi” denildi. Edirne sınırı yakınında bulunan Sofulu ve Lyra kasabalarının arasındaki bölgede çıkan yangına 320 itfaiye personeli ve 68 itfaiye aracıyla müdahalelerin sürdüğü aktarıldı.

Midilli adasındaki yangına 81 itfaiye personeli ve 20 aracın, Messinia bölgesindeki yangına ise 84 itfaiye personeli ve 20 aracın müdahale ettiği ifade edildi.

DHA

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