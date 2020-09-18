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Yunanistan’dan yeni tahrik

Atina yönetimi, Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna’ya (Nea Vissa) dev haç dikerek, yeni bir provakasyona imza attı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Eylül 2020 Cuma 11:04
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Yunanistan’dan yeni tahrik

Yunanistan dün Meriç Nehri sınır bölgesinde bir provokasyona daha imza attı. Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Atina yönetimi, Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna’ya (nea vissa) dev haç dikildi. Haçın açılışı ise papazların duaları eşliğinde törenle yapıldı. Haç, Türkiye’den görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandırıldı. Askeri ve bölgedeki yetkililerin de katıldığı törende papazlar eşliğinde haça dualar okundu. Batı Trakya bölgesindeki Yunan medyası olaya geniş yer verirken, törende kısa konuşma yapan papazlar “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanHaçMeriç Nehri
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