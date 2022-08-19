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Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir kazanın sonuçları modellendi

19 Ağustos 2022 Cuma 16:13
Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir kazanın sonuçları modellendi

UKRAYNA - Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü’nden bilim insanları, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’da bir kaza olması durumunda radyasyonun hangi bölgelere doğru yayılacağını gösteren sanal simülasyon modelledi. 17 Ağustos'ta paylaşılan simülasyon modeline göre, havadaki radyasyon ilk başta Polonya ve Belarus gibi komşu ülkelere ulaşsa da daha sonra ülkenin Donbas bölgesinde yoğunlaşıyor.

Ulusal Bilimler Akademisi’ne bağlı Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü’nden bilim insanları, 15 ila 18 Ağustos tarihleri arasındaki hava koşullarını baz alarak hazırlanan simülasyonla Zaporijya’da meydana gelecek olası bir kaza sonrasında radyasyonun havayla hangi bölgelere taşınacağını ve kirlilik yaratacağını modelledi.

Modelleme sonucunda radyasyonun ilk başta Belarus, Polonya ve Baltık ülkelerine doğru ilerlediği ancak radyoaktif partiküllerin ana yönünün ülkenin doğusu yani Donbas bölgesi olduğu belirtildi.

Donbas bölgesini işaret eden bilim insanları açıklamasında “Simüle edilen sürenin sonunda, radyonüklid naklinin ana yönü doğuya doğru, bunun bir sonucu olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yüzey havasındaki radyoaktif aerosollerin konsantrasyonunda artışlar gözlemlenebilir” denildi. Enstitü, farklı zaman aralıklarındaki hava şartlarına göre modelleme yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

RUSYA NE DİYOR?

Rusya Savunma Bakanlığı ise Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumlar ilgili bir değerlendirme açıklaması yaparak santralin 18 Temmuz’dan itibaren Ukrayna ordusu tarafından bombalandığını ileri sürdü. Bakanlık inceleme yaptığını ve buna göre saldırıların Marganets ve Nikopol yönlerinden başlatıldığını ifade etti. Bakanlık ayrıca Rus bilim insanları tarafından hazırlanan başka bir senaryonun haritasını hazırladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zaporijya Nükleer Santrali
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