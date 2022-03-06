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Zelenski, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya’ya ek yaptırımların ve Ukrayna’ya yönelik yardımların konuşulduğu ifade edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Mart 2022 Pazar 12:45
Zelenski, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan Biden, Amerika Birleşik Devletleri, Müttefikleri ve ortakları ile özel sektör tarafından Rusya’ya yönelik yaptırımların devam edeceğinin altını çizdi. Özellikle, Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki hizmeti askıya alma kararını memnuniyetle karşıladı. Başkan Biden, yönetiminin Ukrayna'ya güvenlik, insani ve ekonomik yardımı artırdığını ve ek finansman sağlamak için Kongre ile yakın bir şekilde çalıştığını kaydetti” denildi.

Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sürekli diyalog kapsamında Başkan Biden ile bir görüşmem daha oldu. Gündemde güvenlik, Ukrayna'ya mali destek ve Rusya'ya yönelik yaptırımların devamı konuları yer aldı” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaABDJoe BidenVolodimir Zelenski
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