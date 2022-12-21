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Zelenski, ABD’ye gidiyor

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:31
Zelenski, ABD’ye gidiyor

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından ABD’nin başkenti Washington’a gittiğini ve burada ABD Kongresi’ne hitap edeceğini duyurdu.

Zelenski, açıklamasında, “Ukrayna'nın dayanıklılık ve savunma yeteneklerini güçlendirmek için ABD'ye gidiyorum. Başkan Biden ile özellikle Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini ele alacağız. Kongrede konuşma yapacağım ve bir takım ikili görüşmelerde bulunacağım” dedi.

ABD ziyareti, Zelenski'nin savaşın başlamasından bu yana yapacağı ilk yurt dışı ziyareti olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiABD
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