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Zelenski: Bize gerçekten Avrupalı olduğunuzu kanıtlayın

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Parlamento’suna hitap etti. Zelenski, “Gerçekten Avrupalı olduğunuzu kanıtlayın. O zaman hayat ölüme galip gelecek ve ışık karanlığa galip gelecek” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Mart 2022 Salı 15:58
Zelenski: Bize gerçekten Avrupalı olduğunuzu kanıtlayın

Ülkesinin özgürlüğü için savaşmaya devam ettiğini vurgulayan Zelenski, “Bu bizim ödediğimiz büyük bir bedel, çok büyük bir bedel. Binlerce insan öldürüldü. İki devrim, bir savaş, Rusya Federasyonu'nun beş günlük tam ölçekli işgali. Şimdi gerçekle uğraşıyoruz. Gerçek hayatla. İnanıyorum ki bugün bizler de sizler kadar özgürlük, eşit olmak için canlar veriyoruz. En iyi insanlarımızı, en güçlülerimizi, en değerlilerimizi kaybediyoruz. Ukraynalılar inanılmazlar. Biz tam olarak sizin gibiyiz. Öyleyse bizimle olduğunuzu kanıtlayın, yok olup gitmemize izin vermeyeceğinizi kanıtlayın. Gerçekten Avrupalı olduğunuzu kanıtlayın. O zaman hayat ölüme galip gelecek ve ışık karanlığa galip gelecek” diye konuştu.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK MEYDANINA İKİ FÜZE DÜŞTÜ

Bugün sabah saatlerinde Harkov kentindeki Özgürlük Meydanı’na düzenlenen füze saldırısına ilişkin konuşan Zelenski, “Bu sabah bizim için çok trajikti. Rusya Federasyonu sınırları yakınında bulunan Harkov kentine iki seyir füzesi isabet etti. Bu kentte 20'den fazla üniversite var. Gençlik orada parlak, zeki. İnsanlar kutlamalar için her zaman o meydanda toplanırlardı. Ülkemizin en büyük meydanı olan Özgürlük Meydanı’ydı. Burası Avrupa'nın da en büyük meydanı. Hayal edebiliyor musunuz? Bu sabah iki seyir füzesi bu Özgürlük Meydanı'nı vurdu, düzinelerce insan öldü. Bu bir özgürlük mücadelesinin bedeli. Sadece topraklarımız ve özgürlüğümüz için savaşıyoruz” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 01.03.2022 16:03
Anahtar Kelimeler:
UkraynaBaşkanVolodimir ZelenskiAvrupa Parlamento
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