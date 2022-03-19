Zelenski: Buluşma zamanı, konuşma zamanı

UKRAYNA, (DHA) – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sabaha karşı yaptığı açıklamada barış ve Ukrayna’nın güvenliği için gerekli müzakerelerin gecikmeden yapılmasının ‘anlamlı ve adil’ olacağını belirterek “Ve şimdi herkesin beni duymasını istiyorum, özellikle Moskova'dakilerin. Buluşma zamanı. Konuşma zamanı” dedi.



Barış ve Ukrayna’nın güvenliği için gerekli müzakerelerin gecikmeden yapılmasının ‘anlamlı ve adil’ olacağını belirterek bunun Rusya için tek şans olduğunu söyleyen Zelenski “Biz her zaman müzakerelerde ısrar ettik. Sadece 23 günlük işgal döneminde değil, her zaman diyalog önerdik, barış için çözümler sunduk. Ve şimdi herkesin beni duymasını istiyorum, özellikle Moskova'dakilerin. Buluşma zamanı. Konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlamanın zamanı geldi. Aksi takdirde, Rusya'nın kayıpları o kadar büyük olacak ki, birkaç nesil toparlanmak için yeterli olmayacak” dedi.



‘TÜM BÜROKRASİYİ, TÜM EVRAKLARI, KDV'Yİ, TÜM GÜMRÜK VERGİLERİNİ ORTADAN KALDIRIYORUZ’



Gümrük kurallarının askeri ve insani yardım için yeniden düzenlendiğini belirten Zelenski “Savunmamız ve halkımız için kargolar, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna'ya getirilecek. Tüm bürokrasiyi, tüm evrakları, KDV'yi, tüm gümrük vergilerini ortadan kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı. Zelenski, insani yardım için bir koordinasyon ofisi oluşturduklarını vurgulayarak “Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılmasıyla ilgili tüm konuları düzenlemek için bir koordinasyon merkezi kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlığında Ukrayna büyükelçileriyle, başta ülke içinde yerinden edilmiş kişilere yardım etmek üzere Ukrayna'ya insani yardım malzemelerinin tedarikini yoğunlaştırmak için bir toplantı yapıldı” dedi.



YEDİ İNSANİ KORİDOR VAR



Ülkedeki insani koridorlar hakkında bilgi veren Zelenski “Bugün Ukrayna'da yedi insani koridor var. Sumy bölgesinde altı, Donetsk bölgesinde bir. Kuşatılmış Mariupol'dan 9.000'den fazla kişi tahliye edildi. Toplamda 180.000'den fazla Ukraynalı insani yardım koridorları tarafından kurtarıldı. Yüzlerce ton temel ihtiyaç maddesi teslim edildi” ifadelerini kullandı.



Harkiv bölgesinde özellikle İzyum yakınlarında şiddetli çatışmaların yaşandığını vurgulayan Zelenski, Kiev, Sumy ve Chernihiv’de Rusları durdurduklarını belirtti. Zelenski konuşmasına şöyle devam etti;



“Ukrayna'nın teklifleri masada. Önümüzdeki günlerde dünya uluslarına Ukrayna için barış çağrısında bulunmaya devam edeceğim.”

