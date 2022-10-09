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Zelenski: Kaçmak, işgalciler için en iyi seçenek olacaktır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın tüm Ukrayna bölgelerinden, özellikle de Kırım’dan kaçmasının en iyi seçenek olacağını belirtti.

09 Ekim 2022 Pazar 11:23
Zelenski: Kaçmak, işgalciler için en iyi seçenek olacaktır

Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, “İşgalciler bir şansları varken kaçarlarsa, bu onlar için en iyi seçenek olacaktır. Kalmak zorunda kalırlarsa, herhangi bir işgalci Ukrayna esaretine teslim olmanın bir yolunu bulabilir. Silahlarını gönüllü olarak bırakan ve teslim olan tüm Rus askerlerinin hayatlarının korunmasını garanti ediyoruz. Ukrayna her zaman tüm uluslararası normlara ve sözleşmelere bağlıdır” dedi.

SAHADAKİ SON GELİŞMELERİ AKTARDI

Zelenski, konuşmasında sahadaki son gelişmeleri de aktardı. Bahmut bölgesinde çatışmaların yoğun olduğunu belirten Zelenski, “Donbas'ta, özellikle Bahmut yönünde çok zor, çok çetin çatışmaların olduğu mevzilerimizi tutuyoruz. İşgalden kurtarılan bölgelerde yeniden yapılanma çalışmalarının hızını bir gün bile yavaşlatmıyoruz. Ulaşımdır, elektriktir, gaz tedarikidir, posta hizmetleridir, sosyal yardımlardır, nerede imkan varsa sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşVolodimir Zelenski
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