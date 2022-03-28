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Zelenski: Mariupol’da 2 binden fazla yetim çocuk alıkonuldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun kuşatması altındaki Mariupol kentinden 2 binden fazla yetim çocuğun alıkonulduğunu, çocukların nerede olduklarının bilinmediğini söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Mart 2022 Pazartesi 11:08
Zelenski: Mariupol’da 2 binden fazla yetim çocuk alıkonuldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Elde ettiğimiz verilere göre 2 binden fazla çocuk ülkeden çıkarıldı. Bu da kaçırıldıkları anlamına geliyor. Bu çocukların tam olarak nerede olduklarını bilmiyoruz. Anne babası olan ve olmayan çocuklar vardı. Bu bir felaket, bu korkunç” dedi.

“İKİ GÜNDE BİR MARIUPOL’DAKİLERLE GÖRÜŞÜYORUM”

Zelenski, iki günde bir kez Mariupol’da kuşatmayı savunan birliklerle ve aileleriyle görüştüğünü belirterek, “Her iki günde bir mutlaka iletişime geçiyorum. Ben de onlara her şeyi anladığımı, kesinlikle geri döneceğimizi söyledim. Ancak ayrılmanız gerektiğini düşünüyorsanız ve bunun doğru olduğunu, hayatta kalabileceğinizi düşünüyorsanız, yapın dedim. Onlara bu seçeneği verdim. ‘Yapamayız, yaralılar burada, yaralıları bırakmayacağız’ dediler. Ölülerini bırakmayacaklarını belirttiler” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşçocukVolodimir ZelenskiBaşkan
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