Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.458,72
ALTIN
905,21
DOLAR
14,95
STERLİN
18,50
EURO
15,82
Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...

Zelenski: Ruslar 200’e yakın kültürel mirasa zarar verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında 7 Mayıs itibarıyla Rus birliklerince yapılan saldırılarda 200’e yakın kültürel mirasın ve tarihi eserin hasar gördüğünü ya da yok edildiğini belirtti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Mayıs 2022 Pazar 11:35
Zelenski: Ruslar 200’e yakın kültürel mirasa zarar verdi

Zelenski, yaptığı açıklamada, “Bu savaşın her günü, Rus ordusu kelimelerin ötesinde şeyler yapıyor. Müzelere hedefli füze saldırıları. Bu, teröristlerin bile düşünebileceği bir şey değil. Ama böyle bir ordu bize karşı savaşıyor. Diğer Avrupa ülkelerine yapmak istedikleri de bu. 7 Mayıs itibariyle, Rus ordusu şimdiden 200'e yakın kültürel miras alanını yok etti veya bu alanlara hasar verdi. İşgalciler Odessa'ya füze saldırısı düzenledi. Neredeyse her sokağının unutulmaz tarihe sahip olduğu bir şehirde. Ancak Rus ordusu için önemli değil. Onlar sadece öldürüyor ve yok ediyor. Odessa? Harkiv bölgesi? Donbass? Umurlarında değil” dedi.

“ASKERLERİMİZİ DE AZOVSTAL’DAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Azovstal demir çelik fabrikasından sivillerin tahliyesinin tamamlandığını belirten Zelenski,  “Elbette ordumuzu tahliye etmek için de çalışıyoruz. Mariupol'u savunan tüm kahramanları. Bu son derece zor. Ama önemli. Eminim herkes bu karmaşanın nedenini anlamıştır. Ama umudumuzu yitirmiyoruz. Durmuyoruz. Her gün işe yarayabilecek diplomatik bir seçenek arıyoruz” ifadelerini kullandı.

Luhansk’ta bombalanan okulda 60 kişi enkaz altında kaldı

Ukrayna’nın Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gaidai, Bilohorivka köyündeki bir okulun Rus birliklerince bombalandığını ifade ederek, “Yaklaşık 60 kişinin öldüğünü düşünüyoruz. Toplam kaç kişinin öldüğü enkaz tamamen kaldırınca resmi olarak açıklanacak” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaidai, “Ölüm kelimesinin eş anlamlısı Ruslar için barış. Ruslar içinde yaklaşık 90 kişinin bulunduğu bir köy okuluna hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu okul yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın, yaklaşık 3 saat sonra söndürüldü. Ordu ve Acil Durumlar Servisi yaklaşık 30 kişiyi enkazdan kurtardı, 7 kişi yaralandı ve 2 ölü bulundu. Yaklaşık 60 kişinin öldüğünü düşünüyoruz. Toplam kaç kişinin öldüğü enkaz tamamen kaldırınca resmi olarak açıklanacak. Kurtarma ekipleri günün ilk ışıklarından bu yana çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşBaşkanVolodimir Zelenski
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak
Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak
Polonya-Litvanya gaz bağlantısı açıldı
Polonya-Litvanya gaz bağlantısı açıldı
ABD’den Kanada’ya yasadışı silah taşımak için dronelar kullanılıyor
ABD’den Kanada’ya yasadışı silah taşımak için dronelar kullanılıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans