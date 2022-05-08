Zelenski: Ruslar 200’e yakın kültürel mirasa zarar verdi

Zelenski, yaptığı açıklamada, “Bu savaşın her günü, Rus ordusu kelimelerin ötesinde şeyler yapıyor. Müzelere hedefli füze saldırıları. Bu, teröristlerin bile düşünebileceği bir şey değil. Ama böyle bir ordu bize karşı savaşıyor. Diğer Avrupa ülkelerine yapmak istedikleri de bu. 7 Mayıs itibariyle, Rus ordusu şimdiden 200'e yakın kültürel miras alanını yok etti veya bu alanlara hasar verdi. İşgalciler Odessa'ya füze saldırısı düzenledi. Neredeyse her sokağının unutulmaz tarihe sahip olduğu bir şehirde. Ancak Rus ordusu için önemli değil. Onlar sadece öldürüyor ve yok ediyor. Odessa? Harkiv bölgesi? Donbass? Umurlarında değil” dedi.

“ASKERLERİMİZİ DE AZOVSTAL’DAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Azovstal demir çelik fabrikasından sivillerin tahliyesinin tamamlandığını belirten Zelenski, “Elbette ordumuzu tahliye etmek için de çalışıyoruz. Mariupol'u savunan tüm kahramanları. Bu son derece zor. Ama önemli. Eminim herkes bu karmaşanın nedenini anlamıştır. Ama umudumuzu yitirmiyoruz. Durmuyoruz. Her gün işe yarayabilecek diplomatik bir seçenek arıyoruz” ifadelerini kullandı.

Luhansk’ta bombalanan okulda 60 kişi enkaz altında kaldı

Ukrayna’nın Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gaidai, Bilohorivka köyündeki bir okulun Rus birliklerince bombalandığını ifade ederek, “Yaklaşık 60 kişinin öldüğünü düşünüyoruz. Toplam kaç kişinin öldüğü enkaz tamamen kaldırınca resmi olarak açıklanacak” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaidai, “Ölüm kelimesinin eş anlamlısı Ruslar için barış. Ruslar içinde yaklaşık 90 kişinin bulunduğu bir köy okuluna hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu okul yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın, yaklaşık 3 saat sonra söndürüldü. Ordu ve Acil Durumlar Servisi yaklaşık 30 kişiyi enkazdan kurtardı, 7 kişi yaralandı ve 2 ölü bulundu. Yaklaşık 60 kişinin öldüğünü düşünüyoruz. Toplam kaç kişinin öldüğü enkaz tamamen kaldırınca resmi olarak açıklanacak. Kurtarma ekipleri günün ilk ışıklarından bu yana çalışmalarını sürdürüyor” dedi.