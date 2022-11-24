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Zelenski: Rusya, bir günde 70’e yakın füze saldırısı düzenledi

24 Kasım 2022 Perşembe 14:18
Zelenski: Rusya, bir günde 70’e yakın füze saldırısı düzenledi

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne hitabında, Rusya’nın bir günde 70’e yakın füze saldırısı düzenlediğini ve Zaporijya’da 2 günlük bir bebeğin saldırılar sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, BM Güvenlik Konseyi’ne videokonferans yoluyla yaptığı konuşmada Rusya’ya karşı güçlü bir tepki beklediğini dile getirdi. Bir günde 70’e yakın füze saldırısı düzenlendiğini söyleyen Zelenski, “Zaporijya bölgesine, hastaneye, doğumhanenin bulunduğu binalara başka bir füze saldırısı düzenlendi. Rus teröristler bir bebeğin hayatını aldı, bir Rus füzesi tarafından öldürüldüğünde 2 günlüktü.Vışhorod şehrinde bir konut binası vuruldu, 35 kişi yaralandı, 4 kişi öldü. Bu füzeler Rus terör formülünün ana noktalarından biridir. Sadece bir günde neredeyse 70 füze enerji altyapımızı hedef aldı” ifadelerini kullandı.

“BU İNSANLIK SUÇUDUR”

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğünü ve milyonlarca insanın elektriksiz kaldığını belirten Zelenski, “Rus füzelerinin enerji tesislerini vurması sonucu milyonlarca insanın elektrik, ısı ve sudan mahrum kalması, bu apaçık bir insanlık suçudur. Sizi insanlığı ve yaşamı korumak için somut adımlar atmaya çağırıyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiFüzeRusyaBM
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