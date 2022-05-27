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Zelenski: Rusya, Harkiv’i yeniden bombaladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Mayıs 2022 Cuma 13:31
Zelenski: Rusya, Harkiv’i yeniden bombaladı

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Harkiv’i yeniden bombaladığını belirterek, saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğünü ve 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Harkiv’i yeniden bombaladığını belirterek, saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını ve hepsinin sivil olduğunu açıkladı. Ölenler arasında 5 aylık bir bebeğin ve babasının da bulunduğunu, annenin ise durumunun ağır olduğunu belirten Zelenski, yaralılar arasında da 9 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğunu söyledi. Zelenski Rusya’nın Donbas’taki mevcut saldırısının bölgeyi ıssız hale getirebileceğini belirterek, “Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk ve Severodonetsk’i, Volnovakha ve Mariupol gibi yerle bir etmek istiyorlar. Rusya üzerinde baskı kurmak kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarma meselesidir” dedi.

Letonya parlamentosuna ve halkına seslendiğini ifade eden Zelenski, savunma da dahil olmak üzere Ukrayna’nın aldığı yardımlar için teşekkürlerini dile getirdiğini belirtti ve “Dünyadaki herkes ortak özgürlüğümüzü savunmak için Letonya ve tereddüt etmeyen diğer ortaklar gibi aynı kararlılığa sahip olsaydı, Rus devletinin Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyaya yaptığı hiçbir kötülük olmazdı” dedi. Ayrıca Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Zelenski, savaş alanındaki durum hakkında bilgi verdiğini ve Ukrayna’nın kendini savuma ve saldırıları püskürtme yeteneğinin nasıl geliştirilebileceğine dair görüştüklerini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaHarkivUkrayna
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