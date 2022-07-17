Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...

Zelenski: Rusya'nın füzeleri birliğimizi bozamayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukraynalıların birlik ve beraberliğinin bozulmayacağını ifade ederek, “Rusya'nın füzeleri ve topları birliğimizi bozmayı ve bizi yolumuzdan döndürmeyi başaramayacak” dedi.

17 Temmuz 2022 Pazar 12:20
Zelenski: Rusya'nın füzeleri birliğimizi bozamayacak

Dün gece yayınladığı ulusa sesleniş konuşmasında 32 yıl önce Ukrayna Devlet Egemenlik Bildirgesi’nin onaylandığını hatırlatan Zelenski, “Uzun yıllar sonra halkımızın bağımsız yaşama hakkını teyit eden ilk belgeydi. Bağımsız ve demokratik bir şekilde. Rusya'nın hiçbir füze ve topunun birliğimizi bozmayı ve bizi yolumuzdan döndürmeyi başaramayacağı açıktır. Ukrayna birliğinin yalanlar veya yıldırma, sahte bilgi veya komplo teorileriyle bozulamayacağı da aynı derecede açık olmalıdır” dedi.

“ACIMASIZ SALDIRILARA DAYANDIK”

Ukrayna halkının ve ordusunun, Rusya’nın saldırılarına dayandığını ve 24 Şubat’tan sonra işgal edilen bölgelerin bir kısmını geri almayı başardığını belirten Zelenski, “Devletimizin şu anda işgal altındaki diğer bölgelerini yavaş yavaş kurtaracağız. Böyle bir savaş sırasında Avrupa Birliği adayı statüsünü elde edebildik. Kamu kurumlarının istikrarını sağladık. Devletteki tüm lojistik süreçler, askeri ve ekonomik, yeniden kanalize edildi. En önemlisi, çatışmaların ve çelişkilerin üstesinden gelerek birliğimizi koruyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşUkrayna Devlet BaşkanıVolodimir Zelenski
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Avrupa aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Aliyev, 15 Temmuz vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdi
Aliyev, 15 Temmuz vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdi
Kishida: Suikasta kurban giden Shinzo Abe’ye devlet töreni yapılacak
Kishida: Suikasta kurban giden Shinzo Abe’ye devlet töreni yapılacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans