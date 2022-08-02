Zelenski: Rusya’nın ihracatımızı bozmayacağı yanılsamasına kapılamayız

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Odesa limanının çalıştığını ancak ihtiyatlı olmaları gerektiğini belirterek, “Rusya'nın Ukrayna ihracatını bozmaya çalışmaktan kaçınacağı yanılsamasına sahip olamayız” dedi.



Zelenski, 26 bin ton tahıl taşıyan geminin yolda olduğunu ancak gelecekte yaşanabilecekler konusunda bir sonuca varmanın erken olduğunu belirtti. Zelenski, “Ancak liman çalışmaya başladı, ihracat trafiği başladı ve bu, dünyada gıda krizinin yayılmasını durdurma şansına dair ilk olumlu sinyal olarak adlandırılabilir. Şu anda her şey, Birleşmiş Milletler ve Türkiye başta olmak üzere ortakların sorumluluğunda olan bu girişimin güvenlik parametrelerinin uygulanmasına bağlı. Rusya'nın Ukrayna ihracatını bozmaya çalışmaktan kaçınacağı yanılsamasına sahip olamayız” dedi.



“16 GEMİ DAHA LİMANDA BEKLİYOR”



Zelenski, dünya gıda pazarına katkıda bulunmak için hazır olduklarını, ancak güvenliğin önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, “Anlaşmaların nasıl işleyeceğini ve gerçekten güvenli olup olmayacağını göreceğiz. 16 gemi yola çıkmak için bekliyor ve biz dünya gıda pazarının istikrarına katkıda bulunmaya hazırız. Bu devletimiz için de büyük fayda sağlıyor. Sadece milyarlarca dolarlık döviz geliri ile ilgili değil. Yaklaşık yarım milyon Ukraynalı, ihraç edilen tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine katkı sağlıyor ve ilgili endüstrileri de eklersek, bu artı bir milyon iş demektir. Bu nedenle, ihracat girişiminin uygulanmasına devlet tarafından gereken özen gösteriliyor. Halkımızın buna çok ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.