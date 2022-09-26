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Zelenski: Seferberlik mektuplarının çoğu özellikle Kırımlılara verilmektedir

26 Eylül 2022 Pazartesi 13:44
Zelenski: Seferberlik mektuplarının çoğu özellikle Kırımlılara verilmektedir

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kırım’daki durumun ‘felaket’ olduğunu belirterek, “Kırım Tatar halkı hakkındaki bilgiler tam olarak doğrulanmıştır: Seferberlik mektuplarının çoğu özellikle Kırımlılara verilmektedir” dedi.


 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında “İşgal altındaki Kırım’daki durum felaket. Kırım Tatar halkı hakkındaki bilgiler tam olarak doğrulanmıştır: Seferberlik mektuplarının çoğu özellikle Kırımlılara verilmektedir. Bu, Rusya'nın soykırım politikasının bir başka unsuru ve tüm dünyanın sert tepki vermesi için bir başka nedendir. Aynı şey Rusya’nın kendi topraklarında da oluyor. Bu bilinçli bir emperyal politikadır. Bu, örneğin Dağıstan ve tüm Kafkasya halklarına, Sibirya ve diğer bölgelerin yerli halklarına bir darbedir” dedi.


 

“BİRÇOK YÖNDE OLUMLU SONUÇLAR ALINDI”


 

Zelenski ön cephedeki durumla ilgili de bilgi vererek, toplam uzunluğu 2 bin kilometreyi aşan cephenin birçok bölümünde şiddetli çatışmaların yaşandığını ve birçok yönde olumlu sonuçlar alındığını belirtti. Öte yandan Zelenski geçen günlerde Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleştirilen takasla kurtarılan Azovstal’ın savunucularından savaş doktoru Maryana Mamonova’nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini belirterek, “İlgili tüm devlet birimleri serbest bırakılan savaşçılarımıza yardım etmek için çalışıyor. Tıbbi, sosyal, hukuki yardım, tedavi, rehabilitasyon, evrakların yenilenmesi, banka kartları, konut ve benzeri” dedi


 

Belarus’un Gomel şehrinde Rusya ile yapılan müzakerelerde de yer alan Rustem Umarov’un Türkiye'de kalan ‘Azovstal’ komutanlarını ziyaret ettiğini belirten Zelenski, komutanların ihtiyaçlarının karşılandığı ve yakında komutanların aileleriyle görüşebilmesinin sağlanacağı ifade edildi. Zelenski sonraki takaslarla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, “Ne kadar zor olursa olsun, halkımızı, tüm Ukraynalıları özgürlüğe kavuşturmalıyız. Biz kimseyi geride bırakmayız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiSeferberlik MektuplarıKırımlılar
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