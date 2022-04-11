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Zelenski: Ukrayna’da 300 hastane vuruldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Nisan 2022 Pazartesi 15:09
Zelenski: Ukrayna’da 300 hastane vuruldu

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Güney Kore Meclisi’ne yaptığı konuşmada, Mariupol’daki durumun çok kötü olduğunu ve savaşın başından bu yana ülkede 300 hastanenin vurulduğunu belirtti.

Güney Kore Meclisi’ne video konferans yoluyla katılarak konuşma yapan Zelenski, “Rusya, topraklarımıza füze ve hava saldırıları ile Ukrayna'da normal ekonomik ve sosyal yaşamı sağlayan yüzlerce altyapı tesisini şimdiden yok etti. Rus füzeleri ve uçakları petrol depolarını, gıda depolarını, havaalanlarını, tren istasyonlarını, üretim tesislerini ve üniversiteleri yok ediyor. Sadece 938 eğitim tesisi yok edildi. Yaklaşık 300 tane de hastane var. Bu, Rus birliklerinin bilinçli bir taktiğidir, tesadüfi bir şey değildir” dedi.

“EN KÖTÜ DURUM MARIUPOL’DA”

Güneyde bulunan liman kenti Mariupol’un 1 Mart’tan bu yana Rus birliklerince kuşatıldığını belirten Zelenski, “En kötü durum, 1 Mart'tan beri Rus birlikleri tarafından ablukaya alınan güney liman şehrimiz Mariupol'da. Yarım milyonluk bir şehirdi. Yarım milyon insan. İşgalciler burayı abluka altına aldı ve oraya yiyecek, su getirilmesine bile izin vermedi. Kenti en acımasız şekilde ele geçirmeye çalıştılar, şehirdeki her şeyi yok ettiler. Mariupol yok edildi. On binlerce ölü var. Ancak buna rağmen Ruslar saldırıyı durdurmadı” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiUkrayna
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