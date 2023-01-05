Zelenski: Ukrayna’ya tank gönderilmemesinin mantıklı bir nedeni yok

Zelenski konuşmasında şunları kaydetti;

“Fransa, Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği savunma desteğini yeni bir düzeye taşıyor ve bu liderlik için Başkan Macron'a teşekkür ediyorum. Daha fazla zırhlı araç, özellikle de Fransız üretimi tekerlekli tanklar alacağız. Bu, diğer tüm ortaklarımıza açık bir işarettir: Ukrayna'ya Batı tipi tankların hala gönderilmemesinin mantıklı bir nedeni yok.”

BARIŞ FORMÜLÜ

“İnisiyatifimizi (Barış Formülümüzü) tüm liderlerle tartışıyoruz. Bu 10 açık maddeden ibaret. Tüm güvenlik unsurları, toprak bütünlüğümüz, Rus birliklerinin Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesi ve adaletin tam güvencesi, yani bu saldırıdan ve Ukrayna ve Ukraynalılara karşı işlenen suçlardan sorumlu olan herkesin cezalandırılması ve ayrıca neden olunan tüm zararların terör devletinin varlıkları pahasına Ukrayna'ya tazmini.”

Ukrayna uzun bir süredir ABD yapımı Abrams tankları ile Alman yapımı Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesini istemişti. / DHA