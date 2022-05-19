Zelenski, Vışıvanka Günü sebebiyle işlemeli gömleğini giydi

(DHA)

Ukrayna’da Sovyet Birliği zamanında giyilmesi yasaklanan ve bağımsızlıkla serbest hale gelen işlemeli geleneksel kıyafeti `Vışıvanka` Günü kutlanıyor. Ukrayna’da savaşın gölgesinde kutlanan Vışıvanka Günü sebebiyle kutlama mesajı paylaşan Ukrayna Dışişleri “Mutlu Vışıvanka Günü! İşlemeli gömlek, Vışıvanka, Ukrayna’nın sembolüdür. Bugün tüm dünya için cesaretin, özgürlüğün, inancın ve gücün simgesidir” dedi.

24 Şubat tarihinde başlayan saldırılardan itibaren asker tshirt’ü giyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Vışıvanka göleğini giyerek halkın Vışıvanka Gününü kutladı. Ukrayna’nın kültürünü yansıtan nakışlar, evde dokunmuş kumaşlara değişik ve renkli desenler işlenerek yapılır.