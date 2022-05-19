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Zelenski, Vışıvanka Günü sebebiyle işlemeli gömleğini giydi

Ukrayna’da Mayıs ayının her üçüncü perşembesi kutlanan Vışıvanka Günü sebebiyle, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıların başladığı 24 Şubat’tan itibaren giydiği asker tshirt’ünü çıkartarak Ukrayna nakışlı, işlemeli gömlek giydi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Mayıs 2022 Perşembe 17:27
Zelenski, Vışıvanka Günü sebebiyle işlemeli gömleğini giydi

(DHA)

Ukrayna’da Sovyet Birliği zamanında giyilmesi yasaklanan ve bağımsızlıkla serbest hale gelen işlemeli geleneksel kıyafeti `Vışıvanka` Günü kutlanıyor. Ukrayna’da savaşın gölgesinde kutlanan Vışıvanka Günü sebebiyle kutlama mesajı paylaşan Ukrayna Dışişleri “Mutlu Vışıvanka Günü! İşlemeli gömlek, Vışıvanka, Ukrayna’nın sembolüdür. Bugün tüm dünya için cesaretin, özgürlüğün, inancın ve gücün simgesidir” dedi.

24 Şubat tarihinde başlayan saldırılardan itibaren asker tshirt’ü giyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Vışıvanka göleğini giyerek halkın Vışıvanka Gününü kutladı. Ukrayna’nın kültürünü yansıtan nakışlar, evde dokunmuş kumaşlara değişik ve renkli desenler işlenerek yapılır.

DHA

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