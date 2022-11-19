Zelenski’den Herson’da ilk kez açılan Yenilmezlik Noktalarıyla ilgili açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili şunları kaydetti;

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili memnuniyetimizi konuştuk. ‘Ukrayna tahıl girişimimizi desteklediğiniz için teşekkür ederim.’ Ukrayna gıda istikrarının garantörü olmaya devam edecek. Sayın Erdoğan ile güvenlik ve enerji işbirliğini de görüştük.”

Zelenski ayrıca dün akşam ilerleyen saatlerde günlük ulusa sesleniş konuşmasını yaparak Ukrayna enerji altyapısının son durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. Enerji alt yapısı üzerinde çalışıldığını belirten Zelenski, ülke çapında acil durum kesintilerinin azaldığını ifade etti. Zelenski enerji kesintilerinin daha çok Kiev, Odesa, Vinnytsia ve Ternopil bölgelerinde yaşandığını, Ukrayna genelinde 18 bölgede enerji sıkıntısı çekildiğini belirtti.

YENİLMEZLİK NOKTALARI

Herson bölgesinde ilk defa iki ‘Yenilmezlik Noktası’ açıldığını duyuran Zelenski, bu çadırlarda halkın telefonlarını şarj edip, ısınıp, çay-kahve içip, sıcak yemek yiyebileceklerini ve iletişim kurabileceklerini kaydetti. Yenilmezlik Noktaları adlı çadırlar, enerji alt yapısının Rus füzeleriyle zarar görmesinden sonra halkın iletişim ihtiyacını giderecek yerler olarak Ukrayna devleti tarafından hazırlandı. Isıtma ve sıcak çay-kahve ile yemek hizmeti verilen bu yerlerde halk, telefonlarını şarj edebiliyor ve Elon Musk’ın Starlink uydu internet hizmetiyle iletişim kurabiliyor. Zelenski bu çadırların ülke genelinde yaygınlaşacağını ifade etti.