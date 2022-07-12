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Zelenski’den Kanada’nın ‘Kuzey Akım 1’ kararına tepki

12 Temmuz 2022 Salı 14:13
Zelenski’den Kanada’nın ‘Kuzey Akım 1’ kararına tepki

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kanada’nın Kuzey Akım 1 türbinini Almanya’ya iade etme kararına tepki gösterdi. Zelenski, “Bir terör devletine yaptırımlara böyle bir istisna getirilirse, yarın ne gibi istisnalar isteyecektir?” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili Kanada temsilcisini çağırdığını belirterek, bu kararın kabul edilemez olduğunu söyledi. Zelenski, “Kanada bu türbini aslında Rusya'ya teslim etmiş oldu. Bir terör devletine yaptırımlara böyle bir istisna getirilirse, yarın ne gibi istisnalar isteyecektir? Bu soru çok tehlikeli. Üstelik sadece Ukrayna için değil, demokratik dünyanın tüm ülkeleri için de tehlikelidir” dedi. Bu kararın Moskova tarafından bir ‘zayıflık göstergesi olarak’ görüleceğini belirten Zelenski, “Bu onların mantığı. Şimdi, Rusya'nın sınırlamaya değil, aynı zamanda en hassas dönemde Avrupa'ya gaz tedarikini tamamen kesmeye çalışacağına şüphe yok. Şimdilik hazırlamamız gereken şey bu, şu anda kışkırtılan şey bu” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN KANADA’NIN KARARINA DESTEK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kanada’nın Kuzey Akım 1 türbininin Almanya’ya iade edilmesine ilişkin aldığı kararı desteklediklerini açıkladı. Price, “Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa enerji güvenliğini teşvik etme, Rus enerjisine olan toplu bağımlılığımızı azaltma ve Kremlin üzerindeki baskıyı sürdürme taahhüdümüzde müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birleşmiştir. Bu bağlamda, Kanada hükümetinin Kuzey Akım 1 boru hattında kullanılmak üzere bir doğal gaz türbinini Almanya'ya iade etme kararını destekliyoruz. Kısa vadede türbin, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin gaz rezervlerini yenilemelerine, enerji güvenliklerini ve dayanıklılıklarını artırmalarına ve Rusya'nın enerjiyi silahlandırma çabalarına karşı koymalarına olanak sağlayacak” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Kuzey Akım 1 türbini, tamir ve bakım işlemleri kapsamında Kanada’nın Montreal kentinde bulunuyordu. İlk plana göre türbin, tamir edildikten sonra önce Almanya, daha sonra da Rusya’ya gönderilecekti. Ancak 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle gönderilemedi. Rus doğal gaz şirketi Gazprom, türbinin iade edilmemesi nedeniyle Kuzey Akım 1 hattının seviyesini normal seviyenin yüzde 40’ına kadar düşürmüştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Akım 1KanadaZelenski
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