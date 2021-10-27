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"Zengin ülkeler sorumluluklarından kaçmayı bırakmalı"

Düşük gelirli ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadeleden çok borçlarına para harcıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ekim 2021 Çarşamba 11:35
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"Zengin ülkeler sorumluluklarından kaçmayı bırakmalı"

İNGİLTERE - İngiltere merkezli Jubilee Borç Kampanyası kuruluşu yayınladığı veriler ışığında yaptığı açıklamada, düşük gelirli ülkelerin, borçlar için yaptığı harcamaların iklim değişikliği için yapılan harcamalardan 5 kat daha fazla olduğunu ifade etti.

Yoksulluk karşıtı yardım kuruluşu Jubilee Borç Kampanyası’nın yayınladığı verilerde, birçoğu Afrika’da bulunan 34 ülkenin, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için yılda 5,4 milyar dolar harcarken, diğer yandan borçları için 29,4 milyar dolar harcadığı ortaya çıktı. Jubilee Borç Kampanyası Direktörü Heidi Chow, “İklim acil durumunu ele almak için borç krizine karşı acil eyleme ihtiyacımız var. Düşük gelirli ülkeler, iklim kriziyle mücadele için kaynaklara umutsuzca ihtiyaç duyulduğu bir zamanda zengin ülkelere, bankalara ve uluslararası finans kuruluşlarına milyarlarca dolar borç geri ödemesi yapıyor” dedi.

“ZENGİN ULUSLAR SORUMLULUKLARINDAN KAÇMAYI BIRAKMALI”

Chow, zengin ülkelere sorumluluklardan kaçınmama çağrısında bulunarak, “Glasgow'da, çevreyi kirleten zengin uluslar sorumluluklarından kaçmayı bırakmalı, hibeler yoluyla iklim finansmanı sağlamalı ve borçları iptal etmelidir. Bu ülkeler, iklim krizi yaratmadaki rollerini kabul etmeli ve düşük gelirli ülkelerin iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkmalarını sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Düşük Gelirli ülkelerIklim DeğişikliğiBorç
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