İSTANBUL- Türkiye'de kültürel ve ekonomik açıdan zengin, verimli bir animasyon zemini oluşturmak amacıyla yola çıkan ‘ANİM.İST İstanbul Animasyon Platformu’ geçtiğimiz sene ilk kez Arkabahçe Yayınevi iş birliğiyle ‘ANİM.İST Çizgi Roman Yarışması’nı’ düzenledi. Yaklaşık bir yıllık bir üretim sürecinin ardından yarışmayı kazanan 7 genç sanatçının eserleri, tek bir albümde çizgi roman severlerle buluştu. Ahmet Kocaoğlu, Edanur Kuntman, Ertuğrul Süngü, Nazlı Eda Noyan, Sümeyye Kesgin, Tayyar Özkan ve Varol Yaşaroğlu’nun jüri üyeliğini üstlendiği yarışma sonrasında, 7 farklı sanatçının kaleminden oluşan bir çizgi roman albümü oluşturuldu.

“Türkiye'de Çizgi Roman Dünyasına Yeni İsimlerin Girmesine Katkı Sağladık”

Kitap lansmanı ve ödül töreninde konuşan Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, “Ağustos 2021'de başlattığımız yarışmamız, çizgi roman sanatçıları için seminerler ve atölye çalışmaları gibi bazı önemli duraklarla bir yıl sürdü. Çok kıymetli jüri üyelerinin desteği ile başvurular arasından bir seçki oluşturuldu. Ortaya özgün işler çıktığı ve buna şahit olabildiğimiz için çok mutluyuz. İlk üç dereceye giren eserlerin tamamı kadınlardan oluşuyor. Genelde sanatçı erkekleri ve erkek karakterlerin hikâyelerini gördüğümüz bir alanda bu mutluluk ve umut veren bir gelişme. Türkiye'de çizgi roman dünyasına yeni ve harika isimlerin girmesine katkı sağladığımız için çok mutluyuz. İkinci geleneksel çizgi roman yarışmamızda ise her senenin birincisi bir sonraki sene jüri üyemiz olacak. Hilal'de bu senenin birincisi olarak bunu yaşayan ilkimiz olacak. Böyle bir gelenek başlatmaya karar verdik.” dedi.

“Çizgi Roman Hakkında Konuşmak Yerine Çizgi Roman Yapalım”

Ödüllülerin en önemlisinin eserlerin bir albüm olarak basılması ve dağıtılması olduğunu söyleyen Noyan, konuşmasının devamında, “Sayın Ahmet Kocaoğlu’nun ‘Çizgi roman hakkında konuşmak yerine çizgi roman yapalım hocam!’ demesiyle başladık. Bu yüzden bunları Arka Bahçe Yayınlarına borçluyuz. Ancak ödüller bununla da sınırlı değil Bahçeşehir Üniversitesi Bilimsel Eserler- Wacom Türkiye'nin de katkısıyla sanat üretimine destek olarak teknolojik ekipman ödülü de takdim edeceğiz. Çizgi romanlara ihtiyacımız olduğunu ve yerel üretimi ve özgün hikâyeleri bu nedenle desteklememiz gerektiğini biliyoruz.” diye konuştu.

“Sabah Akşam, Gece Gündüz Uyumadan Eserimi Tamamladım”

Yarışmada birincilik ödülü alan 18 yaşındaki Hilal Hayali ise, “Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Üretim sürecinde birkaç talihsizlik yaşadım. Yarışmanın bitmesine son bir ay kala eserimin yirmi sayfası bilgisayarımın çökmesiyle silindi. Sabah akşam, gece gündüz uyumadan eserimi tamamladım. Kitapta ne kadar detaylı çalıştığımı görürsünüz. Birinci olduğum için gerçekten çok mutluyum çok teşekkür ediyorum.” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN