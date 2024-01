Haber: Damla Oya Erman

Yaklaşık 1,200 feet uzunluğunda ve 250,800 groston ağırlığındaki bu dev gemi, adeta çok katmanlı bir doğum günü pastası gibi yükseliyor.

Icon of the Seas, 7 adet yüzme havuzu, renkli bir karusel, tropikal yeşillikler ve yeşil, pembe, mavi ve turuncu renklerdeki dolambaçlı kaydıraklarla süslenmiş. 2 milyar dolarlık dev gemi, Finlandiya'nın Turku tersanesinde inşa edildikten sonra Atlantik'i aşarak Miami'ye ulaştı. 10 Ocak'ta müthiş bir karşılama ile karşılaşan gemi, 20 güverteli bir yapıya sahip ve dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanını resmi olarak elinde bulunduruyor.

İlk seferine Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin "gemi babası" olarak adlandırılmasıyla başlayan Icon of the Seas, muazzam boyutları ve birbirinden etkileyici özellikleri ile dikkat çekiyor. Gemide, 7,600 misafir ve 2,350 mürettebatın ağırlanabileceği geniş bir kapasite bulunuyor.

Icon of the Seas, denizde birçok ilk ve Süperlatife sahip

Geminin büyüklüğü ve sunduğu olanaklar, yolculara birçok seçenek sunuyor. 17,000 metrekarelik dev su parkı olan Category 6, denizdeki en büyük su parkı olma özelliğini taşıyor. 16 ve 17. güvertelerde yer alan bu su parkında Frightening Bolt adlı 14 metre yüksekliğindeki en yüksek düşüş kaydı ve denizdeki ilk aile salıncağı kaydı gibi altı kaydırak yer alıyor.

Gemi, denizdeki ilk taşan sonsuzluk havuzu, en büyük yüzme havuzu (40,000 galonluk Royal Bay) ve en büyük buz pisti (Absolute Zero) gibi birçok özelliğe ev sahipliği yapıyor. Geminin eğlence anlayışı da oldukça geniş kapsamlı; 50'den fazla müzisyen ve komedyen, 16 parçadan oluşan denizdeki en büyük orkestra ve "The Wizard of Oz"un denizdeki ilk performansı gibi etkinliklerle yolcuları eğlendiriyor. Ayrıca gemide, kendi programına sahip bir altın retriever olan Rover, "Şef Köpek Görevlisi" olarak yer alıyor.

Geminin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, gemi tutkunları arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Ancak, geminin çevresel etkisi konusunda çeşitli görüşler bulunuyor. Royal Caribbean yetkilileri, Icon of the Seas'in günümüz gemilerine göre %24 daha enerji verimli olduğunu belirtirken, gemiyi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalıştırmaları çevreci bir tercih olarak değerlendirilmiyor.

Bryan Comer, The International Council on Clean Transportation'ın Deniz Programı Direktörü, Royal Caribbean'ın LNG kullanma kararını "en büyük iklim hatalarından biri" olarak nitelendirdi. LNG'nin metan içerdiğini ve atmosfere "metan kayması" olarak salındığını belirterek, bu durumun hala büyük bir zorluk oluşturduğunu ifade etti.

Gemide ayrıca, ters ozmoz yöntemiyle üretilen taze suyun %93'ünü sağlayan bir sistem bulunuyor. Icon of the Seas, ayrıca gemi içindeki atığı enerji olarak kullanabilen mikrodalga destekli piroliz atık enerji sistemine (MAP) sahip ilk Royal Caribbean gemisi.

Icon of the Seas'e gösterilen yüksek ilgi

Dev gemiye olan ilgi, özellikle gemi tutkunları arasında oldukça yüksek. Cruise Critic'in baş editörü Colleen McDaniel, Icon of the Seas'in şu ana kadar 2024'teki en çok araştırılan konu olduğunu belirtti. McDaniel, Icon of the Seas'in Royal Caribbean için tamamen yeni bir gemi sınıfı olması nedeniyle büyük bir heyecan yarattığını ve endüstri için çığır açıcı bir gemi olduğunu ifade etti.

Icon of the Seas, ailelerden yetişkinlere kadar geniş bir demografiyi hedefleyen sekiz farklı "mahalle" sunuyor. Gemide bulunan özel bölgeler arasında, Chill Island mahallesindeki Royal Caribbean'ın ilk deniz içi barı Swim & Tonic ve ailelere odaklanan yeni bir mahalle olan Surfside'daki Lemon Post gibi özellikler yer alıyor. Gemideki 28 farklı türde konaklama seçeneği ise iç kabinlerden başlayarak, özel güneşlenme terası, havuz ve sıcak küvet içeren dört katlı Ultimate Family Townhouse'a kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.