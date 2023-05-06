VATİKAN AA- İsviçreli bir piskoposun doğrudan Papa'nın kontrolünde faaliyet gösterecek kalıcı bir İsviçre birliğinin kurulması önerisini takiben Papa 2. Julius tarafından 1506'da oluşturulan İsviçreli Muhafızlar, bazı kesintiler olsa da o tarihten bu yana faal olan tek muhafız birliği olarak öne çıkıyor.

Mevcudiyeti daha önce 110 olan, 2019'da asker sayısı 135'e yükseltilen ve aynı zamanda "Dünyanın en küçük ordusu" olarak da bilinen İsviçreli Muhafızlarda görev almanın, bazı olmazsa olmaz şartları bulunuyor.

Buna göre; Katolik ve İsviçre vatandaşı olan, askerlik hizmetini yapmış, üniversite mezunu, 19-30 yaşlarında, en az 174 santimetre boyunda bekar erkekler, gönüllü olarak İsviçreli Muhafızlara katılabilmek için başvurabiliyor.

Başvuranlar, yazılı sınavın yanı sıra çok sıkı ve yoğun mülakatlar ile psikolojik testleri geçtiği takdirde birliğe kabul ediliyor.

Birliğe kabul edilenler, 2 aylık yoğun bir eğitimden geçirildikten sonra yemin ederek, toplamda 2 yılı tamamlayacak şekilde İsviçreli Muhafız olarak görev yapmaya başlıyor.

1981 yılında dönemin Papası 2. Jean Paul'e suikast girişiminin ardından eğitim programları güncellenen İsviçreli Muhafızlar, o tarihten bu yana yemin etmeden önce törenlerdeki sembolik rollerin dışında muharebe teknikleri ve terörle mücadele alanında da gelişmiş eğitimlerden geçiriliyor.

İsviçre-Vatikan arasındaki bazı anlaşmalar çerçevesinde bazı giderleri ve eğitimleri İsviçre tarafından sağlanan İsviçreli Muhafızlar, Papa'yı korumak için modern silah ve tabancalarla eğitimler de yapıyor. Muhafızlar, bu eğitimleri İsviçre'de alıyor.

23 yeni asker 6 Mayıs'ta yemin edecek

İsviçreli Muhafızlara bu yıl katılacak 23 asker, bu en eski birlik için önemli bir tarih olan 6 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacak.

Alman ve İspanyol birliklerin 6 Mayıs 1527'de Papa 7. Klement üzerinde baskı kurmak için Roma'yı yağmalaması sırasında, İsviçreli Muhafızların Papa'yı kurtarması nedeniyle birliğe katılacak yeni askerler bu tarihte yemin ederek görevlerine başlıyor.

Yemin töreni öncesinde İsviçreli Muhafızlar, kışlalarının kapılarını, aralarında AA muhabirinin de olduğu bir grup gazeteciye açtı.

İsviçreli Muhafızlar, "büyük gün" öncesinde "Rönesans" tarzı denilen ve 1914'te İsviçreli Albay Jules Repond'un yeniden tasarladığı, kendilerine has; sarı, mavi, kırmızı renkli üniformaları, zırhları, miğferleri ve mızraklarıyla merasim yürüyüşünün provasını ve son hazırlıklarını kışlalarının avlularında yaptı.