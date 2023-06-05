İstanbul

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen sarı-kırmızılı takım, derbinin ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Törenden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Özbek, "Çok güzel bir maç oynandı. Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray Spor Kulübü, birlik ve bütünlük içinde nakış nakış işleyerek Süper Lig şampiyonu oldu. Her maçında büyük emek vardı. Oyuncularıma, teknik kadroma, büyük taraftarıma, camiama, yönetim kuruluma, genel kurula teşekkür ediyorum. Onlar bize inandı, bizi destekledi. Bu mutlu güne hep birlikte ulaştık." diye konuştu.

Geçen sezonu 13. bitirdiklerini hatırlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Geçen sezonki sıralama, Galatasaray'a yakışmayan bir sonuçtu. Hiç kimse bizden böyle bir sonuca gideceğimizi beklemiyordu. Zaten rakiplerimizin şaşkınlığı ve kabul edememesi buradan geliyor. 'Geçen sezon 13. olan takım, nasıl oluyor da şampiyonluğa ulaşıyor?' diye düşünüyorlar. Yepyeni bir takım kurduk, yeni bir antrenör getirdik. Camiasından büyük destek alan bir yönetim kurulu vardı. İşin içine sevgi ve inanmak girince, tek yumruk olduğumuz zaman bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonluğun tadını çıkarmamız lazım. Önümüzde zor bir transfer sezonu gelecek. Ardından da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız."

Icardi'nin durumu

Başkan Özbek, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralanan Mauro Icardi'nin takımda kalması için çalıştıklarını aktardı.

Arjantinli yıldızı taraftarın çok sevdiğini dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Icardi, herkesin çok sevdiği, son derece beyefendi biri. Ayrıca Galatasaray'ı seven büyük bir golcü. Biz de Icardi'nin Galatasaray'da kalması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Erken konuşmadan bütün gücümüzle peşindeyiz. İnşallah iyi bir sonuç alırız." şeklinde konuştu.

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili soru üzerine Özbek, "Zaniolo çok büyük bir transfer. Çok kuvvetli bir çocuk. Durdurulması mümkün değil. Galatasaray'a önümüzdeki yıllarda çok daha fazla yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, "Transfer döneminde yıldız isimler alacak mısınız?" şeklinde soru üzerine, "Galatasaray taraftarını ve camiasını mutlu edecek, kurucumuz Ali Sami Yen'in dediği gibi yabancıları yenmek üzere takım kuruyoruz. Bu sezonki transfer döneminde daha da iddialıyız. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Ona göre transfer politikası düzenledik. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

AA