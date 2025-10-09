DÜZCE (AA) - Kentte geçen yıl uygulamaya alınan 'Müziğin Ahengi' projesi kapsamında 1030 farklı enstrüman okullara dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni esas alan projeyle çocukların sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi, teknoloji bağımlılığının azaltılması ve sanatsal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında haftanın iki günü düzenlenen eğitici ve eğlendirici etkinliklerle yaklaşık 3 bin öğrenci müzikle tanışarak yeni hobi edindi.

'Çocuklarımızı üreten ve paylaşan bireyler olarak hayata kazandırmayı amaçlıyoruz'

Proje sorumlusu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde görevli Özge Çeltek, AA muhabirine, projenin öğrencilerden ilgi gördüğünü söyledi.

Çeltek, bu projeyle öğrencilerin kendilerini müziğin ahengine bıraktığını belirterek, 'Her okulumuza farklı bir enstrüman verdik. Öğrencilerimizin ortaokuldan mezun olmadan önce bu müzik aletlerini kullanabilir hale gelmesini hedefliyoruz. Burada çocuklarımızı sadece müziği dinleyen değil anlayan, üreten ve paylaşan bireyler olarak hayata kazandırmayı amaçlıyoruz.' dedi.

Çocukların, akademik becerilerinin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerini de geliştirerek müzikle kendilerini daha iyi ifade edebilen, üretmenin keyfini yaşayan bireyler olarak hayata hazırlanmalarını hedeflediklerini vurgulayan Çeltek, şöyle devam etti:

'Geçen sene projenin ön pilot çalışmasını yaptık. Bu sene ise binlerce öğrencimizle binlerce enstrümanla büyük bir koro kurmayı, bu koroyla da yıl sonunda açık hava konseri vermeyi düşünüyoruz. Müzik öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz projeyi çok sevdi. Okullarımızda, sınıflarımızda müzik kapıları açıldı. Öğrencilerimiz notaların ahengiyle üreten bireyler olarak çalışmalarını yürütüyorlar. Böylelikle teknolojik ortamda çok fazla vakit geçiren öğrencilerimizin birer hobi edinmelerini, zamanlarını daha kaliteli ve nitelikli geçirmelerini sağlıyoruz.'

Çeltek, öğrencilerin müzikle uğraşırken keyif aldığını anlatarak, 'Çocuklarımız enstrümana dokunmanın, üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Müzikle kendilerini yeniden keşfetme fırsatı buluyorlar. Çok yetenekliler, öğretmenlerimiz büyük çaba veriyor. Bu projede öğretmenlerimizin katkısı çok büyük. Daha çok öğrenciye ulaşmak hatta diğer şehirlerde de bu projenin devam etmesini sağlamak istiyoruz.' diye konuştu.

Muhabir: Ömer Ürer