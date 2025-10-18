DÜZCE (AA) -

Kaynaşlı ilçesine 15 kilometre mesafede olan tabiat parkı, yaklaşık 2 yıl önce Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle ilgi odağı haline geldi.

Bünyesindeki ağaçlarda yeşilin yanı sıra sarı ve kahverengi tonlarının hakim olmaya başladığı tabiat parkı, ziyaretçilerini sonbahar manzarasıyla karşılıyor.

Sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği Korugöl, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Bölgenin, yeni tesisler, karavan ve çadır park alanlarıyla Türkiye'nin gözde doğa turizm merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Muhabir: Ömer Ürer