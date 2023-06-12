istanbul- Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bugün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na indi. Uğur Akkuş ve Ebru Şallı havalimanı çıkışında polis tarafından gözaltına alındı.Akkuş ve Şallı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne götürüldü.

DOLANDIRICILIK OLAYINA ADI KARIŞMIŞTI

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Akkuş’un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı.

HABER: METE YILMAZ