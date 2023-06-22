Fenerbahçe'de kombine fiyatları belirlendi Fenerbahçe'de kombine fiyatları belirlendi
İstanbul

Yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe'nin, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Edin Dzeko ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

AA