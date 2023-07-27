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Yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Ara ara rüzgarın da etkili olduğu kentte, şiddetini artıran yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar iş merkezlerinin girişi, dükkanların güneşlikleri, otobüs durakları gibi korunaklı yerlere sığındı.

Hava sıcaklığının 23 derecelere düşmesi uzun zamandır sıcak havayla mücadele eden kent sakinlerini rahatlattı.

Hava sıcaklığının dün 41 derecenin üzerine çıkarak son zamanların en yüksek sıcaklığına ulaştığı kentte yağışlı hava sistemi hava sıcaklığını düşürdü, havayı serinletti.

Yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı alanlara geçerek sağanağın dinmesini bekledi.

Öğle saatlerinde kapanan havanın ardından önce ara ara çiseleme ardından da gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili oldu.

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