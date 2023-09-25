Çalışmalar kapsamda rengin elde edildiği "rubia tinctorum" kök boya bitkisinin deneme ekimleri yapıldı. Rengin kumaş boyacılığı sektörüne kazandırılması hedefleniyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından bitki ve renge coğrafi işaret alınması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

TÜ Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, AA muhabirine, Edirne kırmızısının yeniden kent kimliğine kazandırılması için üniversitenin önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Çok sayıda araştırmacı ve akademisyenin bu konuya yoğunlaştığını belirten Tan, "Bu çalışmalar yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Tekstil, boya, eczacılık ve ziraat alanındaki projelerimiz tamamlanmaya başladı. Bunların sonuçlarını kamuoyu ve bilim dünyasıyla paylaşıyoruz." dedi.

Tan, Edirne kırmızısını daha çok tanıtmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Teması "doğal bitkisel boyalar" olarak belirlenen geniş kapsamlı sempozyuma hazırlandıklarını anlatan Tan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Edirne kırmızısı, Osmanlı döneminde bütün Avrupa'yı kendisine hayran bırakmış bir renk tonu. Daha sonraki süreçte kimyasal boyaların çıkmasıyla doğal boyalar önemini kaybetmiş. Edirne kırmızısı ve doğal boyalar günümüzde yeniden gündeme geldi.

Üniversite olarak biz de bu değerimizi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Kamuoyuna tanıtmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında 2-5 Ekim tarihlerinde 2. Uluslararası Edirne Kırmızısı Sempozyumu'nu gerçekleştireceğiz."

Tan, yurt içi ve dışından çok sayıda araştırmacının katılacağı sempozyumda kök boya hasadı, bilimsel oturumlar ve sergilerin gerçekleştirileceğini dile getirdi.





Edirne kırmızısı

Dünya tekstil sanayisinde önemli konuma sahip Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda kök boya olarak üretildi.

"Tuğla kırmızısının daha parlağı" olarak nitelenen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, formülü bir süre sonra Fransa'ya götürerek bu rengin Avrupa tekstil sanayisinde yaygınlaşmasını sağladı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında kullanıldı.

Edirne'de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

AA