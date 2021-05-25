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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi alıyor

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
25 Mayıs 2021 Salı 12:36
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1 Öğretim Görevlisi alınacak

İSTANBUL

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adaylar ilan detaylarına buradan ulaşabilir

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Yeni ÇağrıÖğretim GörevlisiAtaşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
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