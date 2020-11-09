Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1234
ALTIN
490.584
DOLAR
8.0474
STERLİN
10.6727
EURO
9.5604
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin”
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli...
Dünyanın en iyi dansçısı bu yarışmada seçilecek
Dünyanın en iyi dansçısı bu...
Başakşehir geçen sezonki gibi
Başakşehir geçen sezonki gibi
"Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi"
"Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi"

2021 LGS tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Kasım 2020 Pazartesi 16:29
2 Okunma
2021 LGS tarihi belli oldu!

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2021 LGS Tarihi Belli OlduMEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta uzatıldı
İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta uzatıldı
2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Pandemide hangi ülkeler öğrenci kabul ediyor?
Pandemide hangi ülkeler öğrenci kabul ediyor?
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans