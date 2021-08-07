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2021 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Polis Meslek Yüksekokullarına 2.500 Öğrenci Alınacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:19
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2021 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; 

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

 Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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