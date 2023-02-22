Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Nisan'da uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava başvurular, 1 Mart'a kadar alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2023-ALES/1 kılavuzundan ulaşılabilecek.