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2023-ALES/1 başvuruları başladı

Başvurular, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından 1 Mart'a kadar yapılabilecek

22 Şubat 2023 Çarşamba 11:47
2023-ALES/1 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Nisan'da uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava başvurular, 1 Mart'a kadar alınacak.
Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2023-ALES/1 kılavuzundan ulaşılabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMALESSınav
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