2023-YKS için "Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları" yayımlandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için YKS'ye ilişkin 83 soru ve cevabı paylaşıldı.

Buna göre, YKS'ye başvurular 8-23 Mart'ta, ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla ya da ÖSYM başvuru merkezlerinden yapılabilecek.

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini, kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemler bölümünde yer alan "ödemeler" alanından kredi veya banka kartı ile 8-24 Mart'ta yatırabilecek.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin 3'üncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için başvuru yapabilecek. Sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumda ise saat 15.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler testi, Temel Matematik testi ve Fen Bilimleri testi; AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testi, Sosyal Bilimler-2 testi, Matematik testi ve Fen Bilimleri testi; YDT'de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer alacak.

17 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek TYT 165 dakika, AYT 18 Haziran Pazar günü 180 dakika, YDT 18 Haziran Pazar günü 120 dakika sürecek.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, TYT'de sınav süresinin ilk 120 dakikası, AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve her bir sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecek.

Sınav Merkezi Tercihleri alanlarına, adayın adresinde yer alan merkez, okulunun bulunduğu merkez veya bu merkezlere yakın olarak ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılabilecek. Deprem bölgesinden başvuran adaylar istedikleri sınav merkezini seçebilecek.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. Sınava giriş belgeleri ayrıca adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekecek.

TYT puanının YKS'ye etkisi yüzde 40 olacak

Adayların, TYT puanının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 ham puan, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ise ilgili testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekecek.

TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı yüzde 40 oranında olacak.

Geçen yıl YKS puanıyla ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin katsayıları yarıya düşürülecek.

2022-YKS puanıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen ve kayıt yaptırmayan adayların da OBP'ye ilişkin katsayıları yarıya düşürülecek.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak.

Birden fazla ortaöğretim kurumundan diploması olanlar ile en az bir diploması olup 2022-2023 öğretim yılı içinde bir başka diploma alabilecek durumda olanlar, YKS değerlendirme işlemlerinde kullanılmak üzere bu okullardan birisini seçecek. Adayların, bu bilgilerini 20 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden onaylamaları da gerekecek.

Geç başvuru gününde oturum ekleme yapılabilecek

8-23 Mart'ta yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlara, geç başvuru gününde ekleme yapılabilecek. Ancak bu tarihlerde yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlar, geç başvuru gününde değiştirilemeyecek ve silinemeyecek.

Adaylar, sınav merkezi tercihlerini başvuru süresi içinde veya geç başvuru günlerinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden kendileri güncelleyebilecek. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamayacak.

YKS'de baraj puanı olmayacak. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT puanının hesaplanmış olması yeterli olacak. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için adayın ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması yeterli olacak. Ancak bazı lisans programları için en düşük başarı sırası koşulunun sağlanması gerekecek.

Engelli ve sağlık sorunu olan adayların devlet ve üniversite hastanelerinden alınacak raporları kabul edilecek.

6 Şubat'taki depremlerde, afet bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas-Gürün'de ikamet eden veya bu il/ilçelerde ortaöğretim son sınıfta öğrenim gören adaylardan, sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacak.

"Sıkça Sorulan Sorular" adaylardan gelen talepler doğrultusunda güncellenecek. Adaylar, sınava ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular"a ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.