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23 Nisan’da İlkokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenleniyor

Türk çelik sektörünün öncü firmalarından Çolakoğlu Metalurji, ürettiği katma değeri, kalıcı etki sağlayacak projelerle toplumun hizmetine sunmaya devam ediyor. Kurucularından günümüze kalan sosyal miras ile eğitime destek vermeyi sürdüren Çolakoğlu Metalurji, Cumhuriyet’in 100. Yılında, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilgi Yarışması” düzenliyor

14 Nisan 2023 Cuma 16:53
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23 Nisan’da İlkokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenleniyor

İSTANBUL -Türkiye’nin lider yassı çelik üreticisi Çolakoğlu Metalurji, ürettiği katma değeri, kalıcı etki sağlayacak projelerle toplumun hizmetine sunmayı sürdürüyor. Başta üretim merkezinin bulunduğu Dilovası ve Kocaeli’nde olmak üzere; farklı alanlarda topluma fayda sağlayacak projeler geliştiren Çolakoğlu Metalurji, Cumhuriyet’in 100. yılında “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilgi Yarışması” düzenliyor. 

Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çolakoğlu Metalurji arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 12 Nisan’da ilkokulların 4. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla ön elemesi yapılan yarışmanın finali ise 26 Nisan Çarşamba günü Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 

Yarışmada birinci olan takım okul ve öğrencileri laptop; ikinci olan okul renkli yazıcı, öğrenciler tablet; üçüncü olan okul siyah beyaz yazıcı, öğrenciler ise bisikletle ödüllendirilecek. Her öğrencinin katılım belgesi alacağı yarışmada dereceye giren takımların sorumlu öğretmenlerine de hediye çekleri verilecek. 

Yerel halkın gelişimine katkı sağlayacak şekilde çocuklara ve eğitime yönelik projelere büyük önem verdiklerini söyleyen Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Faaliyet gösterdiğimiz Dilovası Bölgesi’nde hayata geçirdiğimiz tüm sosyal sorumluluk projelerimizde toplumun gelişimi hedefiyle çalışıyoruz. Kurucularımızdan günümüze kalan sosyal miras ile eğitime her zaman destek vermeyi sürdürüyoruz. Cumhuriyet’in 100. yılını kutladığımız bu önemli yılda bu amaçla Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara ve eğitime yönelik çizdiği vizyon doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yarışmayı, Dilovası’nda geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz.” 

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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