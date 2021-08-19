40 AKADEMİK PERSONEL ALINACAK

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Beykoz Üniversitesine Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacak.

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