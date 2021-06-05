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62 sözleşmeli personel alınacak

Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
05 Haziran 2021 Cumartesi 17:38
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62 sözleşmeli personel alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Trakya Üniversitesi Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Adayların Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Alım yapılacak unvanlar ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 05.06.2021 17:39
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