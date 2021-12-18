Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,084.47
ALTIN
956.21
DOLAR
16.56
STERLİN
21.98
EURO
18.57
Akademik personel alım ilanı
Akademik personel alım ilanı
TOKİ'den konut satışı
TOKİ'den konut satışı
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet Memuru Alıyor 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet...

Akademik personel alım ilanı

Balıkesir Üniversitesi 15 akademik personel alacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Aralık 2021 Cumartesi 13:01
0 Okunma
Akademik personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyesi ve öğretim elemanları alacak.

12 Öğretim Üyesi ve 3 Öğretim Elemanı kadrosu için başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Akademik PersonelBalıkesir ÜniversitesiYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"11 ayda meslek liselerimizin üretim geliri 678 milyon liraya ulaştı"
"11 ayda meslek liselerimizin üretim geliri 678 milyon liraya ulaştı"
Bakan Özer: 2022'de Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak
Bakan Özer: 2022'de Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak
"LGS’de görselleri doğru yorumlayan başarılı olur"
"LGS’de görselleri doğru yorumlayan başarılı olur"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans