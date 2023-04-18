Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.059,35
ALTIN
1.244,78
DOLAR
19,44
STERLİN
24,31
EURO
21,45
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı Başlıyor

Akbank ve İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), bu yıl 9. kez gerçekleşen UniChallenge+ ile üniversitelileri dijital reklam endüstrisine dair yetkinlikler kazanmaya ve kariyer fırsatları ile buluşmaya davet ediyor. Son başvuru tarihi 15 Mayıs.

18 Nisan 2023 Salı 01:46
0 Okunma
Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı Başlıyor

İSTANBUL- IAB tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nin desteğiyle ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve son 6 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, bu yıl katılımcılarıyla tekrar fiziksel olarak buluşuyor.

Bu yıl depremden etkilenen öğrencilere özel bir kontenjanın ayrılacağı kampta, şehir dışından gelecek öğrencilere kamp boyunca ulaşım ve konaklama desteği de sağlanacak. Kamp boyunca sektörün önde gelen isimleriyle buluşacak olan UniChallengerlar, kamp bittikten sonra bu isimlerden mentorluk desteği alabilecekler. 

12-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te gerçekleşecek eğitime üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan veya yeni mezun olmuş öğrenciler katılabilecek. Dijital reklamcılık endüstrisi kariyer fırsatlarının keşfedileceği Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nda; katılımcılar eğitim süresince, dijital dünyayı daha yakından tanırken başarılı markaların öykülerini ajans ve reklamverenlerden dinleme şansı bulacaklar. Aynı zamanda dünyada yaşanan gelişmelerin sektöre olan etkilerini de yakından öğrenme fırsatı yakalayacaklar. Katılımcılar Akbank tarafından belirlenecek konu kapsamında 5’er kişilik gruplar halinde mentorlarıyla birlikte proje geliştirecekler.

Akbank’ın ana sponsorluğunu üstlendiği UniChallenge+, geleceğin yetkinliklerini yeni nesil bir öğrenme alanında keşfetmek üzere farklı eğitimler sunan Akbank Gençlik Akademisi desteğiyle gençlerle buluşuyor. Böylece UniChallengerlar bu eğitim kampıyla birlikte, geleceğin iş hayatını gençlerle birlikte tasarlayan, Türkiye’nin en yenilikçi gençlik akademisi ağına katılıyor.

Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs

Dijital pazarlama iletişiminin ve reklamcılığın deneyimleneceği program için son başvuru tarihi 15 Mayıs. İki haftalık eğitim sonunda Akbank tarafından verilecek brief’e yönelik hazırlanacak katılımcı sunumları sonrasında ilk 3 grup arasında yer alan katılımcılar IAB üyesi firmalarda staj imkanlarından da yararlanabilecek.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSİB’ten Rusya’ya Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu
İSİB’ten Rusya’ya Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu
Depremden etkilenen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına internet desteği
Depremden etkilenen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına internet desteği
Bilim Akademisi tarafından verilen 2023 yılı BAGEP Ödülleri sahiplerini buldu
Bilim Akademisi tarafından verilen 2023 yılı BAGEP Ödülleri sahiplerini buldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans