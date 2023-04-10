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Anadolu Vakfı, Değerli Öğretmenlere Deprem Psikolojisi Konusunda Desteğini Sürdürüyor

Anadolu Vakfı’nın Değerli Öğretmenim Programı, “Depremin Getirdikleri ve Travma Psikolojisi” eğitimi ile öğretmenleri depremin ardından yaşanabilecek psikolojik etkilere karşı desteklemeye devam ediyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 14:14
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Anadolu Vakfı, Değerli Öğretmenlere Deprem Psikolojisi Konusunda Desteğini Sürdürüyor

İSTANBUL- Anadolu Vakfı’nın, güçlü eğitmen kadrosu ile hem öğretmenlerin hem de gençlerin geleceğine katkı sağlamayı hedeflediği Değerli Öğretmenim Programı, eğitimcileri depremin psikolojik etkilerine karşı desteklemeye yönelik eğitimlerine yenisini ekliyor. 13 Nisan 2023 tarihinde düzenlenecek Depremin Getirdikleri ve Travma Psikolojisi” eğitiminde, travma sonrası stres bozukluğu ve alınabilecek psikolojik tedbirler ele alınacak. Anadolu Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanındaki eğitimcilerle 20:30 – 21:30 saatleri arasında çevrim içi olarak bir araya gelecek.

Depremzede ve depremden etkilenen bursiyerleri için “Deprem Psikolojisi Etkinliği” düzenleyen Anadolu Vakfı, gerçekleştirilen “Duygusal Dayanıklılık ve Bilinçli Farkındalık” eğitimi ile de öğretmenlere deprem psikolojisi konusunda destek vermeye başladı. Anadolu Vakfı, depremin ilk günlerinden bu yana,  depremzedelerin ihtiyacı olan malzemeler ile Anadolu Grubu’nun tüm şirketlerinden gönüllü çalışanların bağışlarını, yetkili kuruluşlar aracılığı ile deprem bölgelerine ulaştırdı. Projeleriyle deprem bölgesindeki paydaşlarının maddi ve manevi ihtiyaçlarına odaklanan Vakıf, depremden etkilenen 100’den fazla bursiyerine ek burs ödemesi yaparak destekte bulunurken deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri için ek kontenjan da oluşturdu. Anadolu Vakfı ayrıca bursiyerlerine ücretsiz psikolojik destek hattı da sunuyor.  Üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle bursiyerlerin ihtiyacı doğrultusunda bilgisayar kampanyası başlatan Anadolu Vakfı, bu kapsamda toplanan bağışlar ile bursiyerler için bilgisayar alımı yapıyor.  

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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