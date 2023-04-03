Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.706,07
ALTIN
1.220,35
DOLAR
19,20
STERLİN
23,81
EURO
20,90
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...

Anfa Ortaokulu’nda okuyan çocuklar Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Anfa Ortaokulu’nda okuyan çocuklara 5 gün boyunca çeşitli eğitimler veren Geleceğe Adımlar Derneği gönüllüleri, eğitim sonrasında dernek kurucusu Av. Elif Görgülü öncülüğünde Anıtkabir’i ziyaret etti.

03 Nisan 2023 Pazartesi 15:42
0 Okunma
Anfa Ortaokulu’nda okuyan çocuklar Anıtkabir’i ziyaret etti.

ANKARA- Sosyoekonomik koşulları nedeniyle akranlarıyla eşit fırsatlara sahip olamayan ortaokul çağındaki çocukların farkındalıklarını artırmayı ve psiko-sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan Geleceğe Adımlar Derneği; üniversitelerin farklı lisans bölümlerindeki öğrenciler tarafından oluşturulmuş interaktif bir eğitim programını ortaokullarda tam zamanlı eğitimler vererek uyguluyor. Derneğin genç gönüllüleri projenin 10. Adımı olan Ankara/Mamak’da 20-24 Mart tarihleri arasında eğitim verdi. 

Ankara-Mamak adımlarında; Duygusal zeka, empati, duygular, duyguları tanıma, psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma üzerine odaklandıkları konuları kapsayan eğitimlere katılan 5-6. Sınıf öğrencileri, üç günün sonunda sertifika aldılar. Okuldaki son iki günde ise 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelinerek kariyer günleri düzenlendi ve eğitmenler rol modeller olarak deneyimlerini paylaştı.

Çocukların yüzündeki gülümsemenin ve yaratılan faydanın çok kıymetli olduğunu belirten Geleceğe Adımlar Derneği Kurucusu Av. Elif Görgülü; “Projemizin her adımı bizim için önemli ancak bu kez depremden etkilenen çocuklarla bir araya gelmek projemize farklı bir anlam kattı. Ankara’daki eğitimimizin ilk gününden son gününe kadar çocuklarla kurduğumuz iletişim bizi çok mutlu etti. Çocukların her biri bizi kabul etmeye ve iletişime geçmeye çok hevesliydi. Normalde sahada 2. veya 3. günden sonra bir yakınlık sağlandığını ve çocukların güven duygularında bir tazelenme olduğunu görürüz. Bu sefer durum daha farklıydı. Gönüllülerimizle çocuklar arasındaki bağ, daha ilk günden kuruldu. Çocukların yüksek düzeydeki duygusal gelişimlerini ve potansiyellerini gözlemleme şansı bulduk. Eğitimlerimiz boyunca birbirlerine destek olmaya ve duygularını paylaşmaya çok açık çocuklarla çalıştık. Bu eğitim çalışmasında asıl amacımız çocuklara paylaşım yapabilecekleri, duygularını paylaşabilecekleri bir ortam sağlamak. Resim, kolaj, yaratıcı yazarlık ve drama gibi farklı iletişim yöntemleriyle çocukların kendilerini farklı ve kendilerine en uygun şekilde ifade etmelerine olanak sağlıyoruz. 5. günün sonunda sertifika dağıtıp hediyelerini verdiğimizde şahit olduğumuz tablo ise inanılmazdı. Her çocuk kendi içinde bir gelişim kaydetmişti ve hem sosyal hem de duygusal anlamda kendini yavaş yavaş açmıştı. Tüm bu deneyimlerimiz bizi ekip olarak daha da heveslendiriyor ve daha fazla çocuğa ulaşmak üzere cesaretlendiriyor” dedi.

Eğitimler sonrasında Geleceğe Adımlar Derneği gönüllüleri Av.Elif Görgülü öncülüğünde Anıtkabir’i ziyaret ederek, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve şükranlarını sundular. Mozoleye çelenk bırakan gönüllüler, Derneğin hayatlarına dokunduğu tüm çocuklar adına da Anıtkabir Özel Anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdılar.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'in Türkiye'deki Yatırımları Çin'de Eğitim Talebi Artırdı
Çin'in Türkiye'deki Yatırımları Çin'de Eğitim Talebi Artırdı
Malatya'daki bazı okullarda eğitim ve öğretime başlandı
Malatya'daki bazı okullarda eğitim ve öğretime başlandı
Depremin ardından nakillerini aldıran 20 bini aşkın öğrenci bölgeye geri döndü
Depremin ardından nakillerini aldıran 20 bini aşkın öğrenci bölgeye geri döndü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans