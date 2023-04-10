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Aydın Doğan Ulusal Çizgi Roman ve Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödüllerine son başvuru 1 Mayıs

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması çalışması kapsamında verilen ‘Çizgi Roman’ ve ‘Çocuk Kitabı İllüstrasyonu’ ödülleri için başvurular 1 Mayıs’ta sona eriyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:29
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Aydın Doğan Ulusal Çizgi Roman ve Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödüllerine son başvuru 1 Mayıs

İSTANBUL- Aydın Doğan Vakfı, 2019 yılından başlayarak çocuk kitabı ve çizgi roman alanlarında üretimin ulusal düzeyde desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın çalışma alanını genişleterek, ‘Çizgi Roman Ödülü’ ve ‘Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü’ vermeye başladı. 

 

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle, takdim edilecek ödüllerin duyurusu ve yeni dönem başvuru süreci ertelenmişti. Bu yıl, 2022 yılı içerisinde ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış ‘Çizgi Roman’ ve ‘Çocuk Kitabı İllüstrasyonu’ başvuruları kabul edilecektir. Başvuru süreci sonrasında alanında uzmanlaşmış değerli jüri üyeleri ile birlikte geçtiğimiz son 2 yılın ödül sahipleri belirlenecek.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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