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Azerbaycan-Ermenistan sınırında 7 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında çıkan çatışmada 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Kasım 2021 Çarşamba 11:05
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında 7 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırdaki durumun kontrol altına alındığı ifade edilerek, “Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum 16 Kasım akşamından sonra kontrol altında alındı. Ermenistan'ın devlet sınırında giriştiği provokasyon ve askeri ‘macera’ tamamen boşa çıktı. Operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ülkemizin egemen topraklarında hizmet vermeye devam etmektedir. Ermenistan provokasyonunun yarattığı gerilim ve çatışmanın sorumluluğu tamamen Ermeni askeri-politik liderliğine aittir” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSınırSavaş
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