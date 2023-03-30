Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.981,56
ALTIN
1.216,47
DOLAR
19,17
STERLİN
23,80
EURO
20,96
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...

Bahçeşehir Koleji Velilerini Prof. Dr. Acar Baltaş ile Buluşturdu

Prof. Dr. Acar Baltaş, Bahçeşehir Kolejinin Ankara Kampüsleri velileri ile “Zor Zamanlarda Yaşamak” başlıklı seminerde bir araya geldi.

30 Mart 2023 Perşembe 14:39
2 Okunma
Bahçeşehir Koleji Velilerini Prof. Dr. Acar Baltaş ile Buluşturdu

ANKARA- Bahçeşehir Koleji,  Ankara İncek Kampüsü’nde depremzede velilerinin de davetli olduğu seminerde Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş’ı konuk etti. Tüm Türkiye’yi acıya boğan deprem felaketinin ardından ruh sağlığımızı korumanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Baltaş’ın “Zor Zamanlarda Yaşamak” konulu seminerin velilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Deprem gibi olaylarda doğa karşısındaki yetersizlik ve aczimizi kabullenmenin ruhumuzda derin yaralar açtığını hatırlatan Prof. Dr. Baltaş, şunları söyledi: “Deprem sonrası desteğin öncelik olduğu gruplar sırasıyla çocuklar, engelliler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve kadınlardır. Diğer taraftan günlerce televizyondan veya sosyal medya üzerinden enkaz ve kurtarma görüntülerine maruz kalan, afetin içinde yaşamadıkları halde, olayları televizyon ve sosyal medya bağlantılarından izleyen Türkiye’deki milyonlarca insan da gelişmelerden derin bir şekilde etkilendi. Ekranda sürekli olarak yıkım ve kurtarma görüntülerini izlemek, toplumun ruh halini bozmuş ve birçok kişide depresif belirtilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu belirtiler arasında üzüntü, enerji kaybı, genel bir isteksizlik hali ve suçluluk duygusu en başta gelenlerdir. “İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor” duygusu en yoğun duygudur. Beslenmeden sonra insanın en temel ihtiyacı güven ve güvenliktir. Yaşadığımız deprem bu ihtiyacımızı zedelemiş ve hayatın bütünüyle kontrolümüzün altında olmadığını gösterdi. Yaşadığımız türden toplumsal travmalar toplumun birbirine kenetlenmesiyle ve süreç içinde iyileşir. Yardım etme ve iyilik yapma duygusunun, anlam arayışına da temel oluşturarak güçlü bir iyileştirici etkisi olduğu, bilimsel olarak kanıtlandı.”

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Acar BaltaşN Zor Zamanlarda Yaşamak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremden Sonra Nakil Yaptıran 14 Bin 73 Öğrenci Kendi İline Döndü
Depremden Sonra Nakil Yaptıran 14 Bin 73 Öğrenci Kendi İline Döndü
Türk Eğitim Vakfı ve Kırklareli Belediyesi’nden Eğitime Destek: Okutan Kırklareli Projesi
Türk Eğitim Vakfı ve Kırklareli Belediyesi’nden Eğitime Destek: Okutan Kırklareli Projesi
Yeditepe Üniversitesi'nden İklim Değişikliğinin Etkilerine İlişkin Bilgilendirme
Yeditepe Üniversitesi'nden İklim Değişikliğinin Etkilerine İlişkin Bilgilendirme
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans