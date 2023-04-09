Bahçeşehir Üniversitesi, TÜBİTAK endeksinde 14 sıra birden yükseldi

İSTANBUL- Türkiye’deki üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarının değerlendirildiği, TÜBİTAK tarafından yayımlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, bu yıl, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 192 üniversitenin incelendiği endekste, geçen yıl 38. sırada yer alan Bahçeşehir Üniversitesi, bu sene 24’üncü sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

DÖRT KONU BAŞLIĞI ALTINDA 23 GÖSTERGEYE GÖRE SIRALANDILAR

TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen 192 üniversiteden toplanan 1 milyon hücrelik veri setinin değerlendirildiği endekse, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TENMAK, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 287 kurum katkılarını sundu. Üniversiteler, endekste, “bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği”, “fikri mülkiyet havuzu”, “iş birliği ve etkileşim” ile “ekonomik katkı ve ticarileşme” olmak üzere 4 konu başlığı altında 23 göstergeye göre sıralandı. Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada üniversitelerin, girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik kültürünün gelişmesinde en önemli basamak olduğunu vurguladı.

BAU, EN GİRİŞİMCİ 50 ÜNİVERSİTE İÇİNDE YER ALDI

Girişimcilik, inovasyon, start-up kültürünü kuruluşundan bu yana benimseyen, MIT ve Harvard üniversitelerinin ortasında, Google, Amazon ve Facebook’a komşu olan ABD’nin eğitim, finans ve teknoloji merkezi olan Boston’da Yenilik ve Girişimcilik Merkezi bulunan Bahçeşehir Üniversitesi, bu yılki başarısıyla endekste toplamda 48.73 puan alarak en girişimci 50 üniversite içinde yer almış oldu.

HABER: METE YILMAZ