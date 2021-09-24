Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor

ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, karantinaya alınan sınıflarla ilgili, "Bugün sabah itibarıyla 6 Eylül haftasındaki yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor" dedi.



Antalya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Özer, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Bakan Özer'i Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik ve Atay Uslu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er karşıladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özer, 6 Eylül itibarıyla tüm kademelerde ve sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime 5 gün olarak başladıklarını ve bugün de 3'üncü haftanın tamamlandığını belirtti. Özer "Sağlık Bakanlığı'nın önerileri çerçevesinde oluşturulan rehberlerle tüm süreç yürütülüyor. Okullarımızın tüm ihtiyaçları gideriliyor, temizlik, dezenfektan ve maskeyle ilgili. Herhangi bir sınıfta 2 vaka olması durumunda yüz yüze eğitime sınıf bazlı ara veriliyor. Ara verilen sınıflar, 14 gün sonra yüz yüze eğitime kaldıkları yerden devam ediyor ama 14 gün ara verildiği zaman öğrencileri, kendi başlarına bırakmıyoruz. Hazırladığımız dijital platformlar üzerinden canlı sınıf, canlı ders öğretmenler tarafından yapılıyor. Aynı zamanda ihtiyacı olan öğrencilere de tabletleri ücretsiz veriyoruz" dedi.



Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayılarıyla ilgili de bilgiler veren Bakan Özer, “6 Eylül itibarıyla 45 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara vermiştik. Pazartesi günü itibarıyla bu 45 sınıf, yüz yüze eğitimine başladı. Salı günü itibarıyla yüz yüze eğitime ara veren 50 sınıf tekrar yüz yüze eğitime başladı. Çarşamba günü 63 sınıf yüz yüze eğitime tekrar döndü. Perşembe günü 40 sınıf yüz yüze eğitime geri döndü. Şu anda, bugün sabah itibarıyla 6 Eylül haftasındaki yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor" diye konuştu.



'2 DOZ AŞI OLAN ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 86'



Bu süreçteki en büyük avantajın, öğretmenlerin aşılanma oranı olduğunu söyleyen Özer, "Şu anda eğitim sistemimizde 1,2 milyon öğretmenimiz, hizmet veriyor. Bu öğretmenlerimizin yüzde 92'si en az tek doz aşı oldu. 2 doz aşı olan veya hastalanıp bağışlık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 86. Bu oranlar çoğu Avrupa'daki ülkelerden çok daha yüksek. Dolayısıyla şu anda eğitimin yüz yüze devam etmesindeki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması hatta Türkiye ortalamalarının da çok üzerinde olması oluşturuyor. Onun için bir kez daha buradan tüm öğretmenlerimize bu süreçteki katkı ve desteklerinden dolayı en içten şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



6 Eylül'den itibaren il ve ilçeleri ziyaret ederek sürecin nasıl ilerlediği, yapılması gerekenler, alınması gereken önlemlerle ilgili sahada olduklarını aktaran Bakan Özer, "Bu çerçevede de Antalya'yı ziyarete geldim. Antalya'da bir taraftan bu 3 haftayı Covid'li günlerde yüz yüze eğitimin devam etmesiyle ilgili süreci değerlendireceğiz. Aynı zamanda Antalya'da eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz, çok daha yükseklere nasıl çekebiliriz, yapılması gereken neler var, bunları değerlendireceğiz ve yeni yatırımlar gerekiyorsa da inşallah bugün bu kararları da birlikte alacağız" diye konuştu.



Vali Yazıcı, milletvekilleri ve tüm eğitim camiasına da eğitime verdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Bakan Özer, Antalyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da kentin avantajı olduğunu belirterek, "Bakanımızla sürekli istişare ediyoruz; Antalya'nın eğitim kalitesini nasıl artırabiliriz, neler yapabiliriz. Antalya'nın eğitiminin kalitesinin artmasına verdiği desteklerden dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum" dedi.