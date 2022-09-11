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Bakan Özer: 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20'nci Milli Eğitim Şurası 3'üncü raporu ile ilgili, "Ortaya konulan sonuçlar, 2022 yılının sonuna doğru kütüphanelerdeki kitap sayılarına, 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nde hedeflenen desteklere, okul öncesinde hedeflenen anaokulu ve ana sınıfı sayılarına önemli ölçüde yaklaşıldığını gösterdi" dedi.

11 Eylül 2022 Pazar 14:00
Bakan Özer: 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldı

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 20'nci Milli Eğitim Şurası sonrasında atılan adımlar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkiyi değerlendiren 3'üncü rapor yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de rapor ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özer, şura sonrasında üç aylık periyotlarda değerlendirme raporları hazırlandığını hatırlatarak, "Üçüncü raporun ortaya koyduğu temel sonuç, bakanlığın uyguladığı güncel politikalar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkinin zaman içinde güçlenmesi oldu. Mart ayında yayımlanan ilk raporda, bakanlık olarak attığımız adımlar ile ilişkilendiren tavsiye kararı sayısı 57 iken haziran ayında bu sayı 62'ye, eylül ayında ise 68'e çıktı. Bununla birlikte daha önceki dönemlerde ilişki kurulan tavsiye kararlarına dair atılan adımlarda da derinlik sağlandı. Tutarlılığın en yüksek olduğu tema 'Temel eğitimde fırsat eşitliği' oldu. Diğer temalarda da bakanlığın adımları ve tavsiye kararları arasında uyumun arttığı gözlendi" dedi. 

'HEDEFLERE YAKLAŞILDI'

Bakan Özer, raporda, bir yandan atılan adımlarla tavsiye kararları arasındaki bağın değerlendirildiğini, bir yandan da bakanlığın ana politika alanlarında aldığı mesafenin ortaya konulduğunu vurgulayarak, "Okul öncesinde hedeflenen okullaşma oranlarına ulaşmak için gereken yatırımlar, okullar arasındaki imkan farklarının azaltılması için sürdürülen projeler, öğretmen eğitiminde getirilen yeni yaklaşımın sonuçları ve mesleki eğitimde sürdürülen paradigma değişiminin güncel çıktıları sunuldu. Ortaya konulan sonuçlar, 2022 yılının sonuna doğru kütüphanelerdeki kitap sayılarına, 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nde hedeflenen desteklere, okul öncesinde hedeflenen anaokulu ve ana sınıfı sayılarına önemli ölçüde yaklaşıldığını gösterdi" ifadelerini kullandı. 

1-3 Aralık 2021 tarihlerinde toplanan 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda 'Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' temaları ele alınmış,  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığındaki Genel Kurul'a getirilen 124 maddenin 107'si oy birliği, 17'si ise oy çokluğu ile kabul edilmişti. Genel Kurul'a gelen 4 önerinin ise 2'si oy çokluğu, 2'si oy birliği ile kabul edilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Özer20nci Milli Eğitim ŞurasıHedefYeni Çağrı
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