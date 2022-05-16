Bakan Özer: BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açacağız

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İlk kez bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bilim sanat merkezine seçilmiş öğrenciler değil, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız" dedi.



Mili Eğitim Bakanı Özer, Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'BİLSEM'lerin Alt Yapılarının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'na katıldı. Bakan Özer, 20 yılda eğitime erişim ve eğitimin demokratikleşmesinin önündeki engellerin kalktığını ve bu dönemde ilk kez kız çocukların okullaşma oranlarının erkek çocukların sayısını geçtiğini söyleyerek, "Ülkelerin gelişmesinde insan kaynağı çok önemli. Türkiye'nin her tarafındaki bilim sanat merkezlerinde özel yetenekli öğrencileri yeni programlarla sürekli destekliyoruz. 81 ilde 183 bilim sanat merkezimiz vardı; ancak saha ziyaretlerinde ilçelerden ilçelere 50, 60 ya da 100 kilometre uzaktaki bilim ve sanat merkezine gitmek için çocuklarımızın uzun yollar kat ettiğini gördük. Dedik ki 'erişimi kolaylaştıracak şekilde imkan olan tüm noktalara bilim sanat merkezi kuralım' ve 2021'in sonunda bilim sanat merkezlerinin sayısını 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedef olarak 350'yi koymuştuk. 4 ayda hedefimizi aştık ve 355'e ulaştık. Şu anda 81 ilde 355 bilim sanat merkezimiz, gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetindedir. İnşallah bu sayı daha çok artacaktır. 2021 yılının son 2 ayında 16 bin 361 yeni kütüphane kurduk. 'Kütüphanesi olmayan tek bir okulumuz bile yok' diyebildik. Yıl sonuna kadar okul kütüphanelerinde 60 milyon olan kitap sayısını 100 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



’58 İLDEKİ 160 ATÖLYENİN AÇILIŞINI YAPIYORUZ’



Bakan Özer, çocukların bilim ve akademik becerilerin yanında kültür, sanat, spor alanlarında donanımlı olmak üzere sunulan imkanlardan faydalanmasını istediklerini belirtip, şöyle konuştu:



"Artık katma değeri yüksek olan üretim, inovasyon, farklı yaklaşımlarla ülkeler rekabet güçlerini artırmaya çalışıyorlar. Biz de Bakanlık olarak bu özel çocuklarımızın kümelenmiş olduğu bilim sanat merkezlerini, fikri mülkiyet ve sınai hakların merkezi yapmak istedik. Onun için Türk Patent ve Marka Kurumu'yla iş birliğine giderek tüm bilim sanat merkezlerimizin yöneticilerini, öğretmenlerini, öğrencilerini fikri mülkiyet ile ilgili bilgilendirici eğitimlerden geçirdik ve çok kısa sürede bu çalışmalar meyvesini verdi. 2021 yılında, 225 bilim sanat merkezinde 2 bin 657 tane fikri mülkiyet ürünü tescil için başvuru yaptı ve bu başvurulardan 13 patent, 39 faydalı model, 8 marka ve 1245 tasarım olmak üzere 1305 ürünün tescili alındı. Artık bu özel yetenekli çocuklarımız, fikri mülkiyetin, inovatif yaklaşımların yaygın bir kültür olarak yerleştiği, geliştiği bilim sanat merkezlerinde vakitlerini geçirecektir."



BİLSEM'LERDE TÜM ÖĞRENCİLERE YAZ OKULU



Bakan Özer, bugün 58 ildeki BİLSEM'lerde 160 atölyenin açılışını yaptıklarını kaydederek, "Biz sadece bilim sanat merkezlerinin sayısını artırmıyoruz, aynı zamanda altyapısını, donanımını artırmak için büyük mücadele veriyoruz, büyük kaynaklar ayırıyoruz. Bilim sanat merkezlerimiz, eğitim öğretim dönemi içerisinde özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeye katkı veren birimler. İlk kez bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bilim sanat merkezine seçilmiş öğrenciler değil, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Yaz okulunda 2 ders olacak; 1'i bilim, 2'ncisi sanat. Okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak için kullandığımız bir mekanizma var; destekleme ve yetiştirme kursları. Artık bilim sanat merkezlerimizi de destekleme ve yetiştirme kursları kapsamına alıyoruz. Öğretmenlerimiz, bilim sanat merkezindeki öğretmenlerimiz de bu kapsamda tüm öğrencilerimize yaz okullarında bilim ve sanat ile ilgili hazırlamış oldukları programı paylaşacaklar. Yani biz artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece akademik eğitim-öğretim yılına değil 12 aya bakacağız ve gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız" dedi.